POL-SN: Laufender Polizeieinsatz in Schwerin

Schwerin (ots) -



In Schwerin-Lankow in der Rahlstedter Straße findet zurzeit ein Polizeieinsatz statt. Es liegen Hinweise dafür vor, dass sich der Bewohner eines dortigen Mehrfamilienhauses in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Einsatzkräfte sondieren gegenwärtig die Lage. Eine Gefahr für Dritte liegt nach jetzigem Kenntnisstand nicht vor.



Anwohner werden gebeten, sich von polizeilichen Absperrungen fernzuhalten.



