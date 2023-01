POL-SN: Verkehrsteilnehmer unter Alkohol- und Drogeneinfluss beschäftigen die Schweriner Polizei

Schwerin (ots) -



Wiederholt ahndete die Schweriner Polizei am Wochenende mehrere Verkehrssünder. Ein Fall sticht hierbei besonders heraus. Am frühen Sonntagnachmittag fiel den Beamten ein Trio aus zwei E-Scooter Fahrern und einem Radfahrer in der Lübecker Straße auf. Eine Kontrolle ergab, dass alle drei Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Eine Durchsuchung der Personen und deren Sachen brachte bei dem Radfahrer den Besitz von verschiedensten Betäubungsmitteln zum Vorschein. Der Schweriner muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Die beiden 34-jährigen E-Scooter Fahrer mussten eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen. Gegen die beiden wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Diese und zwei weitere Fahrzeugführer aus Schwerin erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 500EUR, 2 Punkte und ein Monat Fahrverbot. In drei weiteren Fällen mussten die Polizeibeamten Strafverfahren aufgrund von Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss einleiten. Den Fahrern kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder ebenfalls eine Geldstrafe erwarten. In allen Fällen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



