POL-SN: 23-jähriger Mann bei körperlicher Auseinandersetzung verletzt - Schweriner Polizei sucht Zeugen

Am Samstagabend (28.1.) wurde ein 23-jähriger Mann bei einer körperlichen Auseinandersetzung leicht verletzt. Der Geschädigte hielt sich gegen 21.00 Uhr auf dem Marienplatz auf und geriet dort in die Auseinandersetzung mit einer etwa 4-köpfigen Gruppe noch unbekannter Tatverdächtiger, die sich bis in die Helenenstraße hinzog.

Dabei wurde der tunesische Geschädigte auch durch einen Schlag mit einem noch unbekannten Gegenstand am Kopf verletzt. Die Tatverdächtigen flüchteten nach der Tat.



Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen zu Hergang und Hintergründen der Tat aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer die Tat beobachtet hat oder Angaben zu den flüchtigen Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache zu melden.



