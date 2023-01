POL-LWL: Zwei Motorräder und hochwertige Werkzeuge von dem Geländes eines landwirtschaftlichen Betrieb bei Toddin gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Toddin (ots) -



Unbekannte Täter haben zwei Motorräder und hochwertige Werkzeuge im Wert von mehreren Zehntausend Euro von dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes bei Toddin gestohlen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 15.30 Uhr und Montag, 07.30 Uhr. Ersten Erkenntnissen zu Folge durchtrennten die Täter zunächst den Grundstückszaun des Geländes. Anschließend entfernten die Diebe gewaltsam mehrere Vorhängeschlösser der dort stehenden Betriebshallen und durchsuchten diese. Aus den Hallen entwendeten die Täter hochwertige Werkzeuge, unter anderem zwei Kettensägen, eine Handkreissäge, einen Hockdruckreiniger, einen Kompressor sowie mehrere Akku- und Bohrschrauber. Außerdem stahlen die Diebe zwei Motorräder (Farbe rot und grün) der Marke MZ sowie mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff aus drei landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zum Einbruch bzw. zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen in der Toddiner Straße in Pätow-Steegen nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/6310) entgegen.



