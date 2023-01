POL-HST: Nachmeldung: Brand eines Einfamilienhauses in Freudenberg

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am Freitag, dem 27.01.2023 kam es in Freudenberg zu einem Brand eines Einfamilienhauses, zu dem folgende Pressemitteilung veröffentlich wurde:



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5427481



Der Einsatz des Kriminaldauerdienstes und eines Brandursachenermittlers ergab, dass es Anhaltspunkte dafür gibt, dass eine nicht sachgerechte Lagerung brennbarer Stoffe im Nahbereich des Kamins zum Brand führte.



In diesem Zusammenhang verweist die Polizei auf häufige Brandursachen, die es letztlich zu vermeiden gilt. Dazu gehören neben Überhitzen des Kamins, Ruß-Ablagerungen im Schornstein, Hitzestau und Baumängel eben auch Funkenflug oder glimmende Holzscheite beziehungsweise brennbare Gegenstände am Kamin. Die Aufzählung ist nicht abschließend, auch sollten die Sicherheitshinweise des jeweiligen Kaminherstellers sowie die gesetzlich vorgesehenen regelmäßigen Kehrtermine eingehalten werden.



Sollte es zu einem Brand kommen, Ruhe bewahren und Feuerwehr verständigen. Kleinere Flammen können mittels Löschdecke oder Pulverfeuerlöscher gelöscht werden - nicht aber mit Wasser, da dieses schlag- und explosionsartig verdampfen würde. Ist der Brand nicht mehr zu kontrollieren, Anwohner warnen und das Haus verlassen.



