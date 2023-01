POL-NB: Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln

Neubrandenburg (ots) -



Die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg stellten am zurückliegenden Wochenende mehrere Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und Betäubungsmitteln im Straßenverkehr fest.



Auf dem Neubrandenburger Datzeberg wurde ein 37-jähriger Pkw-Fahrer am 27.01.2023 um 21:00 Uhr kontrolliert. Ein Drogenvortest schlug positiv auf THC und Amphetamine an.



Im Stadtteil Fritscheshof kontrollierten die Beamten am 29.01.2023 gegen 01:30 Uhr einen Pkw. Der Drogenvortest des 20-jährigen Fahrzeugführers war ebenfalls positiv auf THC.



Mit den Betroffenen wurde jeweils eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen beide Personen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Darüber hinaus wurde die Fahrerlaubnisbehörde über die Sachverhalte informiert.



Unter dem Einfluss von Alkohol wurde ein 23-jähriger E-Scooter-Fahrer am 27.01.2023 um 21:15 Uhr im Neubrandenburger Vogelviertel festgestellt. Eine Atemalkoholkontrolle im Polizeihauptrevier ergab einen Wert von 0,82 Promille.



In der Oststadt stellten die Beamten am 28.01.2023 gegen 02:45 Uhr einen 29-jährigen Fahrzeugführer fest, welcher unter dem Einfluss alkoholischer Getränke einen Pkw führte. Eine Atemalkoholkontrolle ergab hier einen Wert von 0,98 Promille.



Gegen 03:15 Uhr des 28.01.2023 wurde ein 37-jähriger Pkw-Fahrer in der Heidenstraße des Vogelviertels kontrolliert. Der Mann hatte einen Alkoholwert von 0,92 Promille.



In der Neubrandenburger Südstadt kontrollierten die Beamten in der Nacht des 29.01.2023 einen 50-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,56 Promille.



Auch in diesen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und die Fahrerlaubnisbehörde über jeden Sachverhalt informiert.



Zu zwei Straftaten kam es am 27.01.2023 gegen 19:15 Uhr und am 29.01.2023 gegen 00:30 Uhr.



In der Max-Adrion-Straße kontrollierten die Beamten einen 23-jährigen Fahrradfahrer, welcher zuvor eine unsichere Fahrweise aufwies. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,21 Promille. Der 23-Jährige wurde zur Blutprobenentnahme in das Klinikum nach Neubrandenburg gebracht.



Einen 27-jährigen E-Scooter-Fahrer kontrollierten die Beamten in der Mühlenholzstraße des Katharinenviertels. Im Rahmen der Kontrolle nahmen sie Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers wahr. Der Mann hatte einen Alkoholwert von 1,18 Promille. Eine Blutprobenentnahme erfolgte im Klinikum Neubrandenburg.



