POL-ANK: Polizei stoppt betrunkene Verkehrsteilnehmer

Greifswald (ots) -



Ein Zeuge meldete der Polizei am Samstagabend (28.01.2023, 20:50 Uhr) einen betrunkenen Autofahrer, welcher auf der Umgehungsstraße von Greifswald (B 109) in Schlangenlinien in Richtung Anklam fuhr. Eine Polizeistreife konnte den VW auf Höhe einer Tankstelle stoppen und kontrollieren. Der Fahrer, ein 60-jähriger deutscher Mann, war stark alkoholisert. Ein Alkoholvortest bei ihm ergab einen Wert von 2,09 Promille, woraufhin eine Blutprobenentnahme im Uniklinikum folgte und der Führerschein sichergestellt wurde.



Nur wenige Stunden später (29.01.2023, 03:33 Uhr) fiel einer Streife der Greifswalder Polizei ein betrunkener E-Scooter-Fahrer in der Osnabrücker Straße auf. In diesem Fall ergab der Alkoholvortest bei dem 19-jährigen deutschen Mann einen Wert von 1,48 Promille. Auch hier folgte eine Blutprobenentnahme im Uniklikum. Beide Personen müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Andrej Krosse

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell