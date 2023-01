POL-NB: Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit einer schwerverletzten Person

Neubrandenburg (ots) -



Am Donnerstag, den 26.01.2023 gegen 13:30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Neubrandenburg ein Verkehrsunfall in der Neubrandenburger Oststadt mitgeteilt, bei welcher eine Person schwerverletzt wurde.



Zum Unfallzeitpunkt überquerte eine 58-jährige Frau mit ihrem schwarz-weiß gefleckten Hund die Robert-Koch-Straße auf Höhe Ihlenpool. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde sie dabei von einem bisher unbekannten Fahrzeug angefahren und schwerverletzt. Zum Fabrikat, der Farbe und dem Fahrzeugführer können derzeit keine Angaben gemacht werden.



Aus diesem Grund ist die Polizei dringend auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wer Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht hat oder Hinweise auf das betreffende Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte beim PHR Neubrandenburg unter 030555825224 oder jeder anderen Polizeidienststelle sowie im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



