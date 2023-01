POL-LWL: Kühltransporter kommt von der BAB 24 ab - Fahrer leicht verletzt

Rastow/ Stolpe (ots) -



Am frühen Montagmorgen ist ein 58-jähriger Fahrer mit seinem Kühltransporter auf der BAB 24 Höhe Rastow nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In weiterer Folge kippte das Fahrzeug im angrenzenden Straßengraben auf die Seite und kam zum Stehen. Der 58-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste anschließend mittels Kran geborgen werden. Im Zuge der Bergungsmaßnahmen ist die rechte Fahrspur der BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg voraussichtlich bis 10.30 Uhr gesperrt. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Ersten Erkenntnissen zu Folge könnte der 51-Jährige zum Unfallzeitpunkt unter gesundheitlichen Problemen gelitten haben.



