POL-NB: Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus

Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) (ots) -



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht eines Einbruchs

in ein Wohnhaus in Neustrelitz aufgenommen und sucht nun Zeugen.



Nach gegenwärtigen Erkenntnissen sollen sich der oder die bislang

unbekannten Tatverdächtigen im Zeitraum von Samstag, dem 28.01.2023,

12:30 Uhr bis Sonntag, den 29.01.2023, 20:00 Uhr gewaltsam Zugang zu

einem Einfamilienhaus in 17235 Neustrelitz, in der Carl-Meier-Straße

verschafft haben. Der oder die mutmaßlichen Täter sollen dabei

mehrere Räume durchsucht und Wertgegenstände von mehreren tausend

Euro erbeutet haben. Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und

-sicherung zum Einsatz.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat im

angegebenen Zeitraum den oder die Täter bei der Tat beobachten

können? Wer hat in der Carl-Meier-Straße auffällige Personen- oder

Fahrzeugbewegungen bemerkt? Sachdienliche Hinweise können im

Polizeihauptrevier Neustrelitz unter 03981/258-224, bei jeder anderen

Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de gemeldet werden.



Im Auftrag



Stefanie Peter



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell