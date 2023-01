POL-HRO: Arbeitsunfall mit einer verstorbenen Person

Tessin (ots) -



Am heutigen Nachmittag ereignete sich gegen 16:30 Uhr auf einer

Baustelle in Tessin ein Arbeitsunfall, bei dem ein 34-jähriger

Arbeiter verstarb.



Der Mann stürzte bei Bauarbeiten aus ca. 7m Höhe vom Dach einer

Lagerhalle. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er trotz

Wiederbelebungsversuchen noch vor Ort verstarb.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Hergang des Geschehens

übernommen. Es wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.



Vor Ort kamen Polizei, Notarzt mit Rettungshubschrauber, DEKRA und

die Rechtsmedizin zum Einsatz.





