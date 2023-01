POL-NB: Verkehrsunfall in Stralsund deckt gleich mehrere Verkehrsstraftaten auf

Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) (ots) -



Am Samstagnachmittag, dem 28.01.2023, ereignete sich in Stralsund ein

Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, der gleich mehrere

Verkehrsstraftaten bei einem der Beteiligten aufdeckte.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 51-jähriger Fahrer eines Pkw

Volvo gegen 14:30 Uhr die Greifswalder Chaussee stadteinwärts. Ein

dahinterfahrender 35-jähriger Fahrzeugführer eines VW mit Trailer

kollidierte beim Fahrspurwechsel seitlich mit dem Volvo. Im Rahmen

der Verkehrsunfallaufnahme durch die eingesetzten Beamten des

Polizeihauptrevieres Stralsund wurde beim VW-Fahrer festgestellt,

dass er mit 2,27 Promille nicht nur erheblich unter dem Einfluss von

Alkohol stand, sondern auch ohne erforderliche Fahrerlaubnis

unterwegs war. Zudem waren die amtlichen Kennzeichen am VW

manipuliert und der Pkw nicht pflichtversichert.



Aufgrund der Alkoholisierung wurde zum Zwecke der

Beweismittelsicherung eine Blutprobe bei dem 35-Jährigen entnommen

und die amtlichen Kennzeichen sichergestellt.



Beide Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen

werden. Der Gesamtschaden beläuft sich gegenwärtig auf zirka 12.000

EUR.



Die Kriminalpolizei hat die strafrechtlichen Ermittlungen in dem Fall

übernommen. Beide Beteiligte haben die deutsche Staatsbürgerschaft.



