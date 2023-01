POL-NB: Seniorenpaar wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Sassnitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) (ots) -



Am Samstag, dem 28.01.2023 gegen 16:00 Uhr, ereignete sich auf der

Verbindungsstraße von der Landesstraße 30 in Richtung Neddesitz ein

Verkehrsunfall, bei dem sich die Insassen zunächst nicht alleine

befreien konnten.



Nach gegenwärtigen Erkenntnissen befuhr der 79-jährige VW-Fahrer die

Straße aus Richtung L30 und kam aus bislang geklärter Ursache nach

rechts von der Fahrbahn ab. In Folge dessen überschlug sich der Pkw

und die beiden Insassen wurden zunächst im Pkw eingeschlossen. Die

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr befreiten die beiden Senioren

jedoch im Anschluss. Der 79-jährige Deutsche wurde leichtverletzt mit

dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Bergen gefahren. Seine

81-jährige deutsche Beifahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in

das Uniklinikum Greifswald geflogen. Gegenwärtig geht die Polizei

davon aus, dass die Seniorin leichte Verletzungen erlitt.



Die Verbindungsstraße Richtung Neddesitz musste für den Zeitraum der

Verkehrsunfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs kurzzeitig voll

gesperrt werden. Am Pkw entstand Totalschaden, der gegenwärtig auf

rund 20.000 Euro geschätzt wird.



