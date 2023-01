POL-NB: Gefährliche Körperverletzung und Cannabisfund bei anschließender Durchsuchung einer Wohnung in Torgelow

Details anzeigen Indoorzuchtzelt Indoorzuchtzelt

Torgelow (LK V-G) (ots) -



In der Nacht vom 27.01.2023 zum 28.01.2023 kam es auf dem Marktplatz

in Torgelow zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach ersten

Erkenntnissen soll aus einer Gruppe von drei jungen Männern heraus

mit einer Gasdruckpistole auf einen 19-jährigen geschossen worden

sein. Dabei erlitt dieser eine Verletzung am Kopf. Der junge Mann

musste durch einen Rettungswagen in das Krankenhaus Ueckermünde

verbracht werden, konnte dieses aber nach kurzer Zeit wieder

verlassen.

In der weiteren Folge kam es durch die Beamten der

Polizeidienststellen Ueckermünde und Pasewalk zu einer richterlich

angeordneten Durchsuchung einer Wohnung, in der sich die möglichen

Tatverdächtigen aufhalten sollten. Neben einer Gasdruckpistole mit

Stahlkugelmunition konnten in einem Indoorzuchtzelt Cannabispflanzen

festgestellt werden. Die Gasdruckpistole, sechs Cannabispflanzen und

diverse Utensilien wurden beschlagnahmt. Es wurden Strafanzeigen

wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffen-

und das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Die weiteren Ermittlungen

übernimmt die Kriminalpolizei.



Im Auftrag



Marco Sellke

Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg



