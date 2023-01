POL-NB: Vermeintlicher Gasgeruch ruft Freiwillige Feuerwehr und die Polizei auf den Plan

Sponholz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) (ots) -



Am 27.01.2023 gegen 22:35 Uhr informierte eine Anwohnerin des Burg

Stargarder Weges in Sponholz die Rettungsleitstelle des Landkreises

Mecklenburgische Seenplatte über vermeintlichen Gasgeruch aus dem

Bereich der Gaststation in unmittelbarer Nähe der Wohnhäuser.

Neben der Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr Sponholz wurde auch

sofort ein Funkwagen des Polizeirevieres Friedland entsandt.



Bei den ersten Prüfungshandlungen konnte Gasgeruch wahrgenommen

werden. Vorsorglich wurden sieben Personen aus ihren Häusern

evakuiert. Ein alarmierter Mitarbeiter der Stadtwerke Neubrandenburg

prüfte im Weiteren den Bereich der Gasstation und konnte keinen

Gasaustritt feststellen. Lediglich die Flüssigkeit, die dem Gas als

Geruchsstoff beigemischt wird, war ausgetreten und hatte den Geruch

verursacht. Daraufhin konnte die Evakuierung aufgehoben werden und

die Bewohner in ihre Häuser zurückkehren.



Bei dem Einsatz unterstützten 15 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr

Sponholz und der Zugführer des Gefahrgutzuges die eingesetzten

Polizeikräfte.



