POL-GÜ: Versammlungslage in Güstrow vom 27.01.2023

Die Polizeiinspektion Güstrow führte am 27.01.2023 einen Polizeieinsatz mit eigenen und unterstellten Einsatzkräften durch. Hintergrund war eine angemeldete Versammlung anlässlich des Gedenkens an den Holocaust in der Güstrower Innenstadt.

An dieser Veranstaltung nahmen ca. 60 Personen teil.

Es kam zu keinerlei Störungen.



