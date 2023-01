POL-GÜ: Erfolgreicher Trickbetrug - 10.000 Euro Schaden

Mönchhagen (ots) -



Unbekannten Trickbetrügern ist es am heutigen Tag gelungen, eine Frau in Mönchhagen um 10.000 Euro zu betrügen. Die Täter gaben der Frau gegenüber an, dass die Sparkasse Falschgeld ausgibt. Daraufhin sollte die Frau das Geld von der Bank abheben. Der Geschädigten wurde sogar ein Taxi bestellt, dass sie zur Bank hin und wieder zurückbrachte. Zuhause angekommen, übergab die Frau dann das Geld einem augenscheinlich jungen Mann.



Ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges wurde eingeleitet.



Die Kriminalpolizei Güstrow führt die weiteren Ermittlungen.



