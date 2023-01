POL-NB: Brand eines PKW im Parkhaus am Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg

Neubrandenburg (LK MSE) (ots) -



Am 27.01.2023, gegen 14:12 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg über die Rettungsleitstelle des

Landekreises Mecklenburgische Seenplatte bekannt, dass im Parkhaus am

Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg ein PKW brennen soll. Bei

Eintreffen der zwei zum Einsatz gebrachten Funkstreifenwagen des PHR

Neubrandenburg bestätigte sich der Sachverhalt. Auf der ersten

Parkebene brannte ein PKW in voller Ausdehnung. Die ebenfalls

alarmierten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg begannen

nach Eintreffen umgehend mit der Brandbekämpfung und konnten das

Feuer erfolgreich löschen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 24-jähriger deutscher

Fahrzeugführer mit seinem PKW Kia Picanto die erste Parkebene des

Parkhauses. Dabei bemerkte dieser, dass Qualm aus dem Motorraum

seines PKW aufstieg. Der Fahrer stellte sein Fahrzeug sofort ab und

öffnete die Motorhaube um nachzuschauen. In der weiteren Folge fing

der KIA aus bislang unbekannter Ursache Feuer. Ein technischer Defekt

kann derzeit als Brandursache nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund

des Feuers und der starken Hitzeentwicklung wurden zudem die Fassade

des Parkhauses und ein neben dem KIA abgestellter Tesla beschädigt.

Verletzt wurde niemand.



Aufgrund des Einsatzes von Feuerwehr und Polizei musste die Große

Krauthöferstraße zwischen der Ziegelbergstraße und

Gebrüder-Boll-Straße für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Der

Fahrer des KIA kümmert sich in eigener Zuständigkeit um die Bergung

des seines PKW



