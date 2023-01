POL-NB: Zigarettenautomaten aufgebrochen - mehrere Täter gefasst

Mecklenburg-Vorpommern/Niedersachsen/Sachsen (ots) -



Statt Zigaretten und Bargeld zu mutmaßlichen Mittelsmännern zu bringen, klickten die Handschellen: Auf Rügen wurde jüngst ein 48-jähriger Georgier durch Einsatzkräfte aus dem Polizeirevier Sassnitz auf frischer Tat erwischt und festgenommen. Er befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stralsund mittlerweile in Untersuchungshaft. Verdacht: schwerer Bandendiebstahl. Der Verdächtige gehört sehr wahrscheinlich zu einer Gruppe von Georgiern, die sich in unterschiedlicher Besetzung bundesweit auf den Aufbruch von Zigarettenautomaten spezialisiert haben. Und die die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Anklam mehrere Monate im Visier hatten.



90 Ermittlungsverfahren werden dazu gerade von den Kriminalisten bearbeitet, fast alle davon fanden in MV statt. Angefangen hatten die zielgerichteten Ermittlungen nach einer Serie von Aufbrüchen im Bereich Barth. Ab März 2022 bis zum letzten Versuch im Januar 2023 war nach derzeitigen Erkenntnissen der nun festgenommene Georgier in MV aktiv. Bereits im Dezember 2022 haben die zuständigen Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Anklam durch intensive Ermittlungsarbeit vier Georgier in Zusammenarbeit mit den Kollegen vor Ort in Niedersachsen festnehmen lassen. Ein weiterer Erfolg gelang Kräften aus Sachsen vor einigen Tagen, als sie drei mutmaßliche Bandenmitglieder festnehmen konnten.



Ein Fall der zeigt, wie gut die länderübergreifende Polizeiarbeit funktionieren kann.



Der Firma, die die Zigarettenautomaten aufstellt und bestückt, sind durch die aktuellen Fälle etwa 350.000 Euro Schaden entstanden, der sich aus dem Diebesgut (Bargeld, Zigaretten) und vor allem dem oft höheren Sachschaden zusammensetzt.



Die Ermittlungen der Kripo Anklam dauern an. Weitere Zusammenhänge zu anderen Taten werden überprüft. Zudem wird zu möglichen weiteren Zugehörigen zu diesen Banden ermittelt.



