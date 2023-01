POL-HWI: Versammlungsgeschehen vor der Malzfabrik in Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots) -



Anlässlich der heutigen außerordentlichen Sitzung des Kreistages Nordwestmecklenburg, bei dem die aktuelle Situation hinsichtlich der möglichen Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft in Upahl zur Entscheidung stand, wurde bei der zuständigen Versammlungsbehörde eine Versammlung angemeldet.



Ab 15:30 Uhr versammelten sich die Versammlungsteilnehmenden vor der Malzfabrik, um ihren Unmut über die in Rede stehende Flüchtlingsunterkunft kundzutun. In der Spitze kamen heute Abend bis zu 700 Menschen zusammen.



Ein Teil der Versammlung, der sich Zutritt zum Landkreisgebäude zu verschaffen versuchte, wurde durch eingesetzte Polizeikräfte daran gehindert und zurückgedrängt. Aus dieser Gruppe richteten sich anschließend verbale Aggressionen gegen die Einsatzkräfte.



Im Verlauf des Versammlungsgeschehens zündeten Unbekannte mehrfach Pyrotechnik im Versammlungsraum. Einsatzkräfte leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Darüber hinaus wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren Hausfriedensbruchs sowie Verstößen gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet.



Gegen 19:40 Uhr wurde die Versammlung durch den Versammlungsleiter beendet.



Die Polizeiinspektion Wismar begleitete das Versammlungsgeschehen mit circa 120 eigenen und unterstützenden Kräften des Landesbereitschaftpolizeiamtes MV, der Polizeipräsidien Rostock und Neubrandenburg sowie Mitarbeitern der Versammlungsbehörde.



