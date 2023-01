POL-NB: verirrtes Kind konnte wohlbehalten an seine Eltern übergeben werden

PR Friedland (ots) -



Am 26.05.2023, gegen 15:00 Uhr, stellte eine Streifenwagenbesatzung

des Polizeireviers Friedland auf der B197, Autobahnanschlussstelle

Neubrandenburg Ost, einen Jungen fest, der zu Fuß an der Straße lief.

Es konnte unter anderem unter Zuhilfenahme einer Übersetzer-App

herausgefunden werden, dass es sich um einen 9-jährigen ukrainischen

Jungen handelt, welcher einen Freund besuchen wollte und sich dabei

verirrt hatte.

Der Junge konnte weder seinen Nachnamen sagen, noch wo er wohnt. Die

Beamten begaben sich daraufhin mit dem Jungen zur

Gemeinschaftsunterkunft nach Neubrandenburg. Mit Hilfe einer

russischen Dolmetscherin im Asylbewerberheim gelang es erste

Anhaltspunkte zum Wohnort zu erlangen. Der entscheidende Hinweis kam

dann von der Neubrandenburger Ausländerbehörde. Letztendlich konnten

die Beamten den etwas frierenden, aber unversehrten Jungen nach einer

Stunde an seine Eltern in der Neubrandenburger Oststadt übergeben.





