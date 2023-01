POL-GÜ: Polizeilicher Einsatz in Rerik

Rerik (ots) -



Zu umfangreichen polizeilichen Ermittlungshandlungen kam es am Abend des 25.01.2023 in Rerik. Hintergrund war der Verdacht des Ansprechens von Kindern aus einem weißen Transporter heraus. Die Polizei aus Bad Doberan nahm diese Hinweise sehr ernst und führte unverzüglich ausführliche Ermittlungen sowie zahlreiche Zeugenbefragungen im direkten Umfeld durch. Im bisherigen Ergebnis der noch andauernden Ermittlungen konnten keine Anhaltspunkte für ein mögliches strafbares Handeln erkannt werden.

Die Polizei aus Bad Doberan ist weiterhin sehr aufmerksam und damit befasst die Unbekannten zu ermitteln und so zum Sachverhalt zu befragen.

Dass das Bekanntwerden solcher Sachverhalte zur Verunsicherung bei Eltern führt, ist nachvollziehbar.

Das Teilen von Whatsapp-Nachrichten und Facebook-Post, um andere Eltern zu "warnen", birgt jedoch die Gefahr der Verbreitung von Aussagen, die nicht den vorliegenden Fakten entsprechen.



