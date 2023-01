POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Schwerin (ots) -



Ein 57-jähriger Radfahrer wurde am gestrigen Tage bei einem Verkehrsunfall in der Schweriner Weststadt leichtverletzt: Der Schweriner war gegen 16.45 Uhr mit seinem Rad im Kreuzungsbereich der Wittenburger Straße/ Ecke Werner-Seelenbinder-Straße unterwegs und stieß dabei mit dem Wagen eines 22-jährigen Fahrers von der Insel Rügen zusammen. Der Radfahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen: Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Schweriner Polizei unter den Telefonnummer 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Beide Beteiligte sind deutsche Staatsangehörige.



