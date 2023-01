POL-NB: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

A19/Malchow (ots) -



Am 26.01.2023, gegen 09:45 Uhr ist es auf der A19 Autobahnabfahrt Waren zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem drei Personen verletzt wurden.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 26-jährige Pkw-Fahrerin die A19 in Fahrtrichtung Rostock und verließ diese auf Höhe der Abfahrt Waren. Folgend kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab.

Alle drei Insassen, darunter die Fahrzeugführerin sowie zwei 26-jährige Mitfahrerinnen wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Zum Verletzungsgrad können derzeit keine Angaben getätigt werden.



Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.500 Euro geschätzt.



