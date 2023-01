POL-NB: Volksverhetzende Äußerungen am Rande einer Informationsveranstaltung der Stadt Loitz, Landkreis Vorpommern-Greifswald, zu einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge im Ort

Greifswald (ots) -



Am Abend des 25.01.2023 in der Zeit von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr fand

in der Regionalen Schule in Loitz eine Informationsveranstaltung der

Stadt zu einer in Loitz befindlichen Gemeinschaftsunterkunft für

Flüchtlinge statt. An der Veranstaltung nahmen ca. 250 Personen teil.

Bei dieser Veranstaltung ergriff eine 33-jährige Frau über Mikrofon

das Wort und erzählte, dass ihr 37-jähriger Bekannter, ein in Syrien

geborener deutscher Staatsbürger, in einem Vorraum des

Veranstaltungsraumes durch zwei unbekannte männliche Personen in

volksverhetzender Weise beleidigt und bedroht wurde. Die vor Ort

eingesetzten Beamten befragten die Zeugin und nahmen eine Anzeige

wegen des Verdachtes der Volksverhetzung und Bedrohung auf. Die

Fahndungsmaßnahmen nach den beiden unbekannten Männern verlief

erfolglos.

Des Weiteren wurde eine Starfanzeige gegen einen 35-jährigen

Deutschen wegen Beleidigung aufgenommen, da dieser während der

Veranstaltung dem stellvertretenen Landrat des Landkreises

Vorpommern-Greifswald seinen ausgestreckten Mittelfingers zeigte.



