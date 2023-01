POL-NB: Mutmaßlicher Falschfahrer mit 1,47 Promille in Strasburg, Landkreis Vorpommern-Greifswald gestellt

Pasewalk (ots) -



In der Nacht von Mittwoch den 25.01.2023 zu Donnerstag den 26.01.2023

gegen 23:55 Uhr meldeten Hinweisgeber, dass ihnen auf der BAB 20,

Höhe Anschlussstelle Strasburg ein Falschfahrer entgegenkam. Bei dem

Fahrzeug sollte es sich um einen weißen 40-Tonner LKW handeln, der

auf der Richtungsfahrbahn nach Stettin in Fahrtrichtung Lübeck

unterwegs war. Einer Polizeistreife des Bereitschaftspolizeiamtes

M-V, welche im Bereich Strasburg ihren Dienst versah, fiel wenige

Minuten später ein weißer LKW auf. Dieser kam den Beamten mit

Fernlicht aus Richtung Anschlussstelle Strasburg entgegen. Sie gingen

davon aus, dass es sich um den Falschfahrer handelte und stoppten das

Fahrzeug auf der B 104 am Ortsausgang Strasburg auf Höhe des

Stadtsees und unterzogen den polnischen Fahrzeugführer einer

Verkehrskontrolle. Die durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen

Wert von 1,47 Promille. Somit steht der 56-jährige Fahrer im

dringenden Tatverdacht, sich der Gefährdung des Straßenverkehrs

strafbar gemacht zu haben. Er wurde zur Blutprobenentnahme ins

Krankenhaus nach Pasewalk verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen wurde er entlassen. Sein Spediteur wurde durch das

Polizeihauptrevier Pasewalk noch in der Nacht informiert. Dieser

übernahm die Abholung des LKW und seines Fahrers. Nach gegenwärtigem

Kenntnisstand kam es während der Falschfahrt auf der Autobahn zu

keinem schädigenden Ereignis.



