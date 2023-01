POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und anschließender Unfallflucht in Pasewalk, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Pasewalk (ots) -



Am 25.01.2023 gegen 21:35 Uhr kam es in Pasewalk, an der Kreuzung

Stettiner Straße/Torgelower Straße zu einem Verkehrsunfall mit

Sachschaden. Der deutsche Fahrer eines PKW Nissan befuhr die

Torgelower Straße und wollte nach rechts in die Stettiner Straße

abbiegen. Zeitgleich befuhr ein 57-jähriger deutscher Fahrer eines

PKW Ford die Stettiner Straße und bog in die Torgelower Straße ab. Es

kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Zunächst stiegen die beiden

Unfallbeteiligten und auch der 20-jährige deutsche Mitfahrer im

Nissan aus ihren PKW aus und begutachteten die Schäden an ihren

Fahrzeugen. Als der Fahrer des PKW Ford ankündigte, die Polizei rufen

zu wollen, ergriffen die beiden Insassen des PKW Nissan mit ihrem PKW

die Flucht. Sofort nach Bekanntwerden der Unfallflucht wurden

Fahndungsmaßnahmen zur Feststellung des PKW Nissan eingeleitet. Eine

Funkstreife des Polizeireviers Ueckermünde konnte den PKW Nissan in

einem Feldweg an der L321 zwischen Friedberg und Viereck feststellen.

Von den Beamten angesprochen behaupteten die beiden jungen Männer,

dass sie einen Verkehrsunfall mit Wildbeteiligung gehabt hätten und

die Schäden daher stammten. Eine Atemalkoholkontrolle lehnten sie ab,

obgleich starker Alkoholgeruch in ihrer Atemluft wahrnehmbar war. Der

Geschädigte wurde durch das Polizeihauptrevier Pasewalk über das

Auffinden des Unfallverursachers informiert und begab sich zum

Feststellort, wo er beide Personen als Insassen des Nissan und den

24-Jährigen als Fahrer eindeutig identifizierte. Da nicht

ausgeschlossen werden konnte, dass der Fahrer nach dem Unfall noch

weiteren Alkohol konsumiert hatte, wurde durch den diensthabenden

Staatsanwalt eine doppelte Blutprobenentnahme angeordnet. Außerdem

wurde der PKW zur Beweissicherung sichergestellt und abgeschleppt.

Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf ca. 7000,-Euro. Die

Unfallursache bleibt zu ermitteln.

Der 24-jährige Fahrer des PKW Nissan muss sich nun wegen des

Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht

verantworten. Sein Führerschein wurde sichergestellt.





Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell