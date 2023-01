POL-HRO: Neue Führungsgruppenleiterin in der Polizei Ludwigslust

Ludwigslust (ots) -



Der Inspekteur der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern, Nils

Hoffmann-Ritterbusch, hat am heutigen Tage Annika Rohloff als neue

Leiterin der Führungsgruppe der Polizei Ludwigslust offiziell in ihr

Amt eingeführt.



In seiner Rede hob der Inspekteur die 36-Jährige als großen Gewinn

für die Landespolizei M-V und zweifelsfreie Bereicherung für ihre

Dienststelle hervor. Die studierte Juristin wechselte 2015 zur

Landespolizei nach Mecklenburg-Vorpommern und war zuletzt in

verschiedenen Bereichen des Landeskriminalamts tätig, bevor sie am

01. November in die Polizeiinspektion Ludwigslust wechselte.



Ihre Freude über eine weitere, weibliche Führungskraft, auf deren

Zusammenarbeit man sich freue, machte auch Polizeipräsidentin Anja

Hamann in ihrer Rede deutlich.



Polizeioberrätin Annika Roloff ist neben ihrer Funktion nun zugleich

auch Abwesenheitsvertreterin von Polizeidirektor Ingo Renk, der die

Polizeiinspektion Ludwigslust leitet.



