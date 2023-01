POL-NB: Dank eines Zeugenhinweises konnte eine alkoholisierte Fahrzeugführerin festgestellt werden

B96 (ots) -



Am 24.01.2023 gegen 15:50 Uhr hat ein aufmerksamer Zeuge der Polizei mitgeteilt, dass ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise vor ihm auf der B96 von Neustrelitz in Richtung Neubrandenburg fährt. Den Angaben des Anrufers zur Folge fuhr das Fahrzeug immer wieder in den Gegenverkehr, schaltete ab und zu das Warnblinklicht ein und bremste zudem das Fahrzeug mehrfach grundlos stark ab.



Die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg konnten das beschriebene Fahrzeug kurz hinter der Ortschaft Usadel kontrollieren. Bei der Kontrolle hatte die 48-jährige deutsche Fahrzeugführerin eine kleine Sektflasche in der Hand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von 2,14 Promille ergeben. Der 48-Jährigen wurde daraufhin erläutert, dass sie eine Straftat "Trunkenheit im Straßenverkehr" begangen hat und welche polizeilichen Maßnahmen folgen werden. Neben der Blutprobenentnahme im Klinikum Neubrandenburg wurden ihr Führerschein und ihre Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt. Sie wurde zudem belehrt, dass sie kein Fahrzeug mehr im öffentlichen Straßenverkehr führen darf.



Die Polizei möchte sich an dieser Stelle ausdrücklich bei dem aufmerksamen Hinweisgeber bedanken. Dank seiner zügigen Information konnte ein Verkehrsunfall, bei welchem die alkoholisierte Fahrzeugführerin oder auch unbeteiligte Verkehrsteilnehmer hätten verletzt werden können, verhindert werden.



