POL-GÜ: Einbrüche in Kleingartenanlage in Güstrow

Güstrow (ots) -



Mehrere Anzeigen wegen Einbrüchen in einer Kleingartenanlage in der Güstrower Südstadt mussten Beamte des Polizeihauptrevier Güstrow in den vergangenen Tagen aufnehmen.



Bislang meldeten sich sieben Geschädigte bei der Polizei. Dabei versuchten jeweils unbekannte Täter am vergangenen Wochenende gewaltsam in eine Vielzahl von Kleingärten zu gelangen. Nach derzeitigen Ermittlungen entstand ein Sachschaden von ca. 600 Euro. Die Einbrecher hatten es scheinbar auf technische Geräte abgesehen. So entwendeten sie unter anderem eine Elektro-Heckenschere. Durch die Polizei wurden Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden.



Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Güstrow.



