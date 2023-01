POL-GÜ: Verkehrskontrolle entlarvt alkoholisierten PKW-Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

Güstrow/ Rövershagen (ots) -



Ein erheblich alkoholisierter Mann konnte durch Beamte der Polizei in Rövershagen bei einer Verkehrskontrolle aus dem Verkehr gezogen werden. Gegen 17:20 Uhr wurden die Beamten des Sanitzer Polizeireviers auf den PKW aufmerksam.



Bereits zu Beginn der Kontrollmaßnahme fiel den Beamten der erhebliche Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren auf. Der freiwillig durchgeführte Alkoholtest bestätigte den Anfangsverdacht, 1,52 Promille. Darüber hinaus konnte der 65-jährige Fahrer keinen Führerschein vorlegen.



Diesen hatten andere Kollegen der eingesetzten Beamten bereits am 20.01.2023 nach einer erfolgten Kontrolle einbehalten. Der damalige Grund: Alkohol am Steuer.



Den Deutschen erwartet nun ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Die Kriminalpolizei Güstrow führt die weiteren Ermittlungen.



