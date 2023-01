POL-LWL: Weiterer Vorfall mit sichergestellter Softairpistole in Ludwigslust aufgeklärt

Ludwigslust (ots) -



Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu einer am Dienstag in einer Ludwigsluster Schule sichergestellten Softairpistole hat die Polizei nun einen weiteren Vorfall aufklären können, der sich bereits am Montag ereignete. Demnach sollen mehrere Jugendliche bereits am Montagnachmittag im Grünen Weg mit derselben Softairwaffe auf offener Straße hantiert haben, die am Dienstag nach einem Vorfall in einer Ludwigsluster Schule sichergestellt werden konnte (wir informierten). In diesem Zusammenhang hat die Polizei einen weiteren Jugendlichen namhaft machen können, der im Grünen Weg mit der Waffe hantiert haben soll. Gegen den 15-Jährigen ist eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet worden. Wenngleich die Geschossenergie der sichergestellten Waffe unter 0,5 Joule beträgt, so handelt es sich um eine sogenannte Anscheinswaffe. Die Polizei hat die betreffende Softairpistole einbehalten.



