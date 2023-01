POL-NB: Verkehrsunfall mit einem Taxi in Neubrandenburg

Neubrandenburg (LK MSE) (ots) -



Am Mittwoch, gegen 00:20 Uhr, ereignete auf dem Kannegießerbruch in

Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten

Kraftfahrzeug. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein

62-jähriger deutscher Taxifahrer den Kannegießerbruch aus Richtung

Reitbahnviertel kommend in Richtung Vogelviertel und kam aus bislang

ungeklärter Ursache mit seinem Mercedes-Benz nach rechts von der

Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kollidierte dieser mit einem Baum.

Der aus Neubrandenburg stammende Fahrzeugführer blieb bei dem Unfall

unverletzt. Fahrgäste befanden sich nicht im Taxi. Ein

durchgeführter Alkohol- und Drogentest war im Ergebnis negativ.

Somit konnte von den eingesetzten Beamten des PHR Neubrandenburg ein

möglicher Alkohol- und Drogenkonsum als Unfallursache vor Ort

ausschlossen werden.

Das Taxi wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Der entstandene

Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.



