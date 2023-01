POL-NB: Unbekannte Tatverdächtige brechen in Werkstatt ein

Neubrandenburg (ots) -



Im Zeitraum vom 23.01.2023, 16:30 Uhr bis zum 24.01.2023, 06:45 Uhr kam es in 17034 Neubrandenburg, Genzkower Straße zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Werkstatt.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum Firmengelände und folgend gewaltsam Zugang in die Werkstatt- und Büroräume. Aus diesen entwendeten die Unbekannten diverse Laptops und Monitore, Elektrowerkzeuge und Auslesegeräte im Wert von ca. 20.000 Euro.



Zur Spurensuche und -sicherung war der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg vor Ort im Einsatz. Das Kriminalkommissariat Neubrandenburg hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.



Personen, die Hinweise auf die Tat, die Täter oder den Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



