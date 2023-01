POL-NB: Arbeitsunfall mit einer schwerverletzten Person

Neubrandenburg (ots) -



Am 24.01.2023, gegen 08:45 Uhr ist es auf einem Neubrandenburger Firmengelände in der Schieferstraße in Fritscheshof zu einem Arbeitsunfall mit einem Schwerverletzten gekommen.



Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich zwei männliche Personen im Alter von 40 und 51 Jahren während der Entladungsarbeiten auf der Ladefläche eines LKWs.

In diesem Zusammenhang wurde der 51-jährige deutsche Staatsangehörige aus bislang ungeklärter Ursache zwischen einem Hydraulikstapler und einer im LKW befindlichen Trennwand eingeklemmt und erlitt Verletzungen im Bereich des Kopfes. Der schwerverletzte Mann wurde in das Klinikum nach Neubrandenburg gebracht.



Die Ermittlungen werden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt.



Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGus) wurde verständigt.



