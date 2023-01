POL-LWL: Polizei stellte drei Baseballschläger sicher

Stolpe (ots) -



Bei einer Verkehrskontrolle am Montagmittag in Stolpe hat die Polizei drei Baseballschläger sichergestellt. Die Gegenstände entdeckte die Polizei im PKW eines 21-Jährigen, der von der Polizei angehalten und kontrolliert wurde. Auf Nachfrage erklärte der Fahrer, dass er die Baseballschläger im Zuge möglicher Auseinandersetzungen als Schlagwaffe benutzen wolle. Zur Gefahrenabwehr und zur Verhinderung von Straftaten wurden die Baseballschläger von der Polizei beschlagnahmt. Zudem wird ein Verstoß gegen das Waffengesetz geprüft. Der 21-Jährige, der zunächst erfolglos versuchte vor der Polizei zu flüchten, ist bereits wegen verschiedener Delikte, unter anderem wegen räuberischen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, bekannt.



