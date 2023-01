POL-HWI: Versammlungsgeschehen in Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots) -



Bis zu 400 Personen kamen am heutigen Montagabend in Grevesmühlen zusammen, um ihren Unmut über die mögliche Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft in der benachbarten Ortschaft Upahl kundzutun.



Die Teilnehmenden der Versammlung sammelten sich ab circa 16:30 Uhr im Bereich des Langen Steinschlages in Grevesmühlen.

Der Versammlungsraum erstreckte sich von der Kreuzung Langer Steinschlag/Grüner Weg bis zum dortigen Baumarkt und wurde bis zum Ende der Versammlung, gegen 18:00 Uhr, für den Fahrzeugverkehr gesperrt.



Das Polizeirevier Grevesmühlen begleitete das Versammlungsgeschehen mit eigenen sowie unterstützenden Kräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V sowie Kräften der Versammlungsbehörde.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell