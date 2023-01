POL-NB: Neuer Chef über 120 Kilometer Strecke

Details anzeigen Im Kreise der Amtsbrüder des PI-Stralsund-Bereichs (v.l.): Christian Lentzner (Stralsund), Dietmar Grotzky (Grimmen), Mario Ullrich (Bergen), Heiko Meffert (AVPR Grimmen), Matthias Peter (Barth) und Thomas Riedel (Sassnitz). Im Kreise der Amtsbrüder des PI-Stralsund-Bereichs (v.l.): Christian Lentzner (Stralsund), Dietmar Grotzky (Grimmen), Mario Ullrich (Bergen), Heiko Meffert (AVPR Grimmen), Matthias Peter (Barth) und Thomas Riedel (Sassnitz).

Grimmen (ots) -



Seit Sommer 2022 ist Heiko Meffert bereits Chef im Autobahn- und Verkehrspolizeirevier (AVPR) Grimmen, heute Nachmittag hat er nun seine offizielle Amtseinführung bekommen.

In einem kurzweiligen Vortrag konzentrierte er sich vor allem auf die Fakten seines neuen Revierbereichs, betonte die 385 Anzeigen allein durch den Einsatz des Videowagens und zeigte sich nach den ersten Monaten beeindruckt von dieser "sehr spezialisierten Dienststelle mit umfangreicher Technik".



Neun Jahre war er zuvor Leiter des Hauptreviers Greifswald. Das AVPR Grimmen böte da neue, ganz andere Grundlagen, sagt Heiko Meffert: Allein das Einsatzgebiet umfasst 60 Kilometer Autobahn und 60 Kilometer B96. Dazu kommen die "normalen" Einsätze und die Unterstützung für die umliegenden Reviere.



Für sein Team will er immer eine offene Tür haben, er erwartet von ihnen ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft, gewissenhaftes Handeln sei für ihn eine wichtige Tugend. Und: "Für mich sind wir als Polizei nicht zum Selbstzweck da, sondern für Bürger und deren Sicherheit." Das werde er als Revierleiter immer vor Augen haben.



Heiko Meffert ist übrigens ein Polizeiurgestein. Der 1965 in Rostock geborene Polizist begann seine Polizeikarriere in MV 1990 zunächst in der Bereitschaftspolizei in Stralsund und Waldeck. Er war lange Zeit u.a. Dienstgruppenleiter und später Schichtführer in Stralsund, später auch Polizeiführer vom Dienst in der Einsatzleitstelle, ab 2013 schließlich Leiter des Hauptreviers der Universitäts- und Hansestadt Greifswald.



