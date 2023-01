LWSPA M-V: Unbehandeltes Ballastwasser in die Hafengewässer von Hamburg und Bremen eingeleitet-Wasserschutzpolizei Wismar nimmt Anzeigen auf und erhebt Bußgelder in Höhe von mehreren Tausend Euro

Waldeck/Wismar (ots) -



Am Samstag, dem 21.Januar 2023, wurde durch Polizeibeamte der Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar eine umfangreiche Schiffskontrolle bei einem unter portugiesischer Flagge fahrenden Frachter, der Importgüter geladen hatte, durchgeführt. Schwerpunkte dieser Kontrolle waren Überprüfungen nach dem Ballastwasserübereinkommen sowie dem MARPOL-Abkommen zum Schutz der Meeresumwelt. Bei der Kontrolle des Schiffes im Wismarer Hafen wurden Verstöße gegen die Behandlung des Ballastwassers festgestellt.



Ballastwasser wird von Seeschiffen aufgenommen, um während der Fahrt ohne oder mit nur geringer Ladung eine ausreichende Stabilität des Schiffes zu gewährleisten. Das Ballastwasserübereinkommen regelt die Bedingungen für den Austausch und die Behandlung des Ballastwassers. Durch sorgfältige Kontrolle der zu führenden Schiffstagebücher konnte festgestellt werden, dass konkrete Hinweise auf das Einleiten von unbehandeltem Ballastwasser in die Hafengewässer der Hansestädte Hamburg und Bremen vorlagen. Aufgrund dieses Verdachtes wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Kapitän und andere Verantwortliche aufgenommen. Die Summe der zu erhebenden Bußgelder wurde in Abstimmung mit den zuständigen Behörden festgelegt. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass während der zurückliegenden Reiseroute des Schiffes Einleitungen von unbehandeltem Ballastwasser auch in den Hoheitsgewässern der Niederlande und England stattgefunden haben.



