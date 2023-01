POL-LWL: Ein Verletzter bei Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Elektro-Bike

Leezen (ots) -



Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Elektro-Bike und einem Fahrrad ist am Montagmorgen auf dem Radweg zwischen Leezen und Rampe ein 58 Jahre alter Mann leicht verletzt worden. Der 58-jährige Fahrer des E-Bikes stürzte bei dem Zusammenprall und zog sich eine Kopfverletzung zu. Einen Schutzhelm trug er nicht. Der 10 Jahre jüngere Fahrradfahrer blieb unverletzt. An den Fahrrädern, die im Gegenverkehr zusammenstießen, entstand verhältnismäßig geringer Sachschaden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell