POL-LWL: Drei PKW bei Auffahrunfall beschädigt - 2,48 Promille beim mutmaßlichen Unfallverursacher festgestellt

Parchim (ots) -



Ein erheblich unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer hat am Montagmittag mutmaßlich einen Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos verursacht. Ersten Erkenntnissen nach fuhr der 51-jährige Fahrer eines Pickups auf ein verkehrsbedingt haltendes Auto auf, welches daraufhin gegen einen weiteren PKW geschoben wurde. Personen wurden bei dem Unfall, der sich in der Ziegendorfer Chaussee ereignete, nicht verletzt. Bei dem 51-Jährigen stellten die Beamten vor Ort einen Atemalkoholwert von 2,48 Promille fest. Er wurde im Anschluss zur Blutprobenentnahme gebracht. Sein Führerschein ist zudem beschlagnahmt worden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell