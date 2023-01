POL-NB: Zeugenaufruf nach einer Körperverletzung in Demmin

Demmin (ots) -



Am 21.01.2023 kam es in der August-Bebel-Straße in Demmin zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 36-Jährigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Mann gegen 20:00 Uhr in der August-Bebel-Straße auf Höhe des Eingangsbereiches zu einem Kino, als er von einer ihm unbekannten männlichen Person körperlich angegriffen und im Bereich des Kopfes geschlagen wurde. Der 36-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Zu dem Tatverdächtigen können keine Angaben gemacht werden. Vermutlich flüchtete der Unbekannte mit einem Pkw.



Beamte der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin haben die Ermittlungen gegen den unbekannten Täter aufgenommen.



Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier in Demmin unter 03998-2540 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



