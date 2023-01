POL-HRO: Medieneinladung zur zweifachen Amtseinführung

Waldeck (ots) -



Am Dienstag, den 24. Januar 2023 werden im Polizeizentrum Waldeck der



Leitender Kriminaldirektor Peter Balschmiter als Leiter der

Kriminalpolizeiinspektion Rostock



&



Kriminaloberrat Dirk Hoffmann als Leiter der

Kriminalpolizeiinspektion Schwerin



offiziell durch den Minister für Inneres, Bau und Digitalisierung

M-V, Christian Pegel, in ihr Amt eingeführt.



Bereits seit dem 01. Dezember 2022 führt Peter Balschmiter die

Kriminalpolizeiinspektion Rostock. Der leitende Kriminaldirektor kann

auf eine langjährige Karriere zurückzublicken und feierte im Mai 2020

sein 40-jähriges Dienstjubiläum. Zuletzt leitete er mehr als sechs

Jahre lang den Fachbereich Polizei an der Fachhochschule für

öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow.



Mit Dirk Hoffmann hat auch die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin

einen neuen Leiter. Seit dem 01. Januar hat der 47-Jährige sein Amt

angetreten. Zuvor leitete der Kriminaloberrat von 2019 bis 2021 zwei

Jahre lang die Kriminalpolizeiinspektion Anklam und war zuletzt in

der Abteilung Polizei des Ministeriums für Inneres, Bau und

Digitalisierung tätig.



Wann: Dienstag, 24. Januar 2023, 14:00 Uhr

Wo: Polizeizentrum Waldeck (Kantine), Straße der Demokratie 1,

18196 Waldeck



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell