POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung der Integrierten Leitstelle Westmecklenburg und des Polizeipräsidiums Rostock - Notfallsanitäter im Rahmen eines Rettungseinsatzes in Grevesmühlen verletzt

Grevesmühlen (ots) -



Am Sonntagmorgen, 22.01.2023, erhielt die Polizei über den Notruf

gegen 04:40 Uhr Kenntnis über einen medizinischen Notfall in der

Santower Straße in Grevesmühlen.

Durch die Polizei wurde umgehend der Sachverhalt an die

Rettungsleitstelle weitergeleitet.

Gegen 04:48 Uhr meldete sich die Rettungsleitstelle zurück und teilte

mit, dass sie polizeiliche Unterstützung vor Ort benötige, da der

36-jährige deutsche Proband stark alkoholisiert sei.

Im Zuge der Maßnahmen zur ersten medizinischen Versorgung der Wunden

des 36-Jährigen, welche dieser sich durch das Zerschlagen einer

Türscheibe zugezogen hatte, trat der mehrfach polizeibekannte Mann

nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Knie in das Gesicht eines

Rettungssanitäters und verletzte diesen dadurch.

Eine weitere angeforderte Rettungswagenbesatzung brachte den

verletzten Sanitäter zur weiteren Versorgung der Gesichtsverletzungen

ins Grevesmühlener Klinikum. Nach einer ambulanten Behandlung konnte

dieser im Laufe des Sonntagvormittags wieder entlassen werden. Eine

Fortsetzung seines Dienstes war jedoch nicht mehr möglich.

Der 36-jährige Tatverdächtige musste in der weiteren Folge ins

Klinikum nach Schwerin gebracht werden, wo umgehend eine Notoperation

durchgeführt wurde.

In diesem Zusammenhang erfolgte auch die Entnahme einer Blutprobe.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der

gefährlichen Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf einen

Mitarbeiter eines Rettungsdienstes gegen den 36-Jährigen eingeleitet.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell