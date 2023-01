POL-HRO: PKW-Brand ohne Personenschaden auf der BAB 19 zwischen der AS Malchow und AS Linstow in Richtung Rostock

Linstow (ots) -



Am 22.01.2023 gegen 12:15 Uhr kam es zu einem Brand eines in Dänemark

zugelassenen PKW Suzuki Grand Vitara auf der BAB 19. Die 58-jährige

deutsche Fahrzeugführerin mit festem Wohnsitz in Dänemark stellte den

PKW rechtzeitig auf dem Standstreifen ab. Kurze Zeit später begann

der PKW an zu brennen. Dieser brannte vollständig aus. Während der

Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehren Malchow und Alt Schwerin

wurde die BAB 19 in Richtung Rostock für ca. 45 min vollständig

gesperrt.

Als Brandursache wird ein technischer Defekt im Motorraum des PKW

vermutet. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Der

komplett zerstörte PKW wurde durch einen Abschleppdienst von dem

Standstreifen geborgen.



PK Karl Schünzel

AVPR Dummerstorf - Außenstelle Linstow



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell