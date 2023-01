POL-HRO: Korrektur - Zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bei Fußballturnier verletzt

Kröpelin (ots) -



In der Pressemitteilung - "Zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes

bei Fußballturnier verletzt":



siehe Link zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://t1p.de/lep47



sind beide angegriffenen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit 25

Jahren angegeben worden.



Die berichtigte Pressemitteilung lautet:



Am Samstagabend, 21.01.2023, kam es im Zusammenhang mit einer

Sportveranstaltung in Kröpelin zu zwei Übergriffen auf Mitarbeiter

des Sicherheitsdienstes, welche dadurch verletzt wurden.



Gegen 21:40 Uhr erhielt die Polizei die Information zu einer

Schlägerei in der Sporthalle in der Schulstraße in Kröpelin. Im

Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten zwei Übergriffe auf

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes dokumentiert werden. Nach

derzeitigen Erkenntnissen griffen zwei momentan noch unbekannte

Zuschauer einen 25-jährigen deutschen Mitarbeiter des

Sicherheitsdienstes mit Faustschlägen an. Dieser wurde mehrfach im

Gesicht getroffen und dadurch verletzt.

Beide Zuschauer wurden der Veranstaltung verwiesen und erhielten ein

Hausverbot. Beide kehrten jedoch kurze Zeit später wieder zurück und

konnten erneut vom Sicherheitsdienst in der Halle festgestellt

werden. Als diese Personen ein weiteres Mal aus der Halle verwiesen

werden sollten, griff ein 36-jähriger deutscher Tatverdächtiger einen

handelnden 28-jährigen deutschen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes

von hinten an und würgte diesen am Hals. Erst nachdem der Mitarbeiter

des Sicherheitsdienstes kaum noch Luft bekam, schritten Personen im

Umfeld ein. Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend. Über

weitere Zeugenbefragungen konnte der 36-jährige Tatverdächtige

namentlich bekannt gemacht und in der weiteren Folge auch angetroffen

werden. Der 36-Jährige ist polizeilich einschlägig bekannt. Eine

durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,48 Promille.

Der 28-jährige verletzte Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde

nach einer ärztlichen Behandlung im Krankenhaus in Bad Doberan noch

in der Nacht entlassen.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der

gefährlichen Körperverletzung.

Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen des Übergriffs auf den

Sicherdienst nehmen die Polizei in Bad Doberan unter der TelNr.

038203-560 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Weiter kann

auch die Online-Wache unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



