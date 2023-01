POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Zietlitz/Sukow (ots) -



Am 22.01.2023, gegen 01:50 Uhr, kam es auf der Gemeindestraße

zwischen Peckatel und Zietlitz zu einem Verkehrsunfall mit

Personenschaden. Der 19-jährige alkoholisierte Fahrer eines PKW Ford

Kuga befuhr die Straße aus Peckatel kommend in Richtung Zietlitz. Er

kam auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit

drei Straßenbäumen zusammen. In der weiteren Folge überschlug sich

der PKW. Der Fahrzeugführer wurde in dem PKW eingeklemmt und musste

durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Plate und Sukow

aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrzeugführer wurde bei dem

Verkehrsunfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in die

Helios Kliniken nach Schwerin gebracht. Der PKW war nach dem Unfall

nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro

geschätzt. Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um einen deutschen

Staatsangehörigen.



Sarah Borchers

Polizeioberkommissarin

Polizeirevier Sternberg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell