Vermisste 13-jährige Deutsche in Stralsund

Details anzeigen Vermisste Nelly Heinrich Vermisste Nelly Heinrich

Seit dem 21.01.2023, um 18:30 Uhr, wird in Stralsund die 13-jährige Nelly Sophie Heinrich vermisst. Das Kind wurde letztmalig am 21.03.2023, um 18:30 Uhr, am Strelapark (Grünhufer Bogen) in Stralsund gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die Gesuchte ist ca. 150 cm groß, von schlanker Gestalt und hat rötlich gefärbte, schulterlange Haare. Zur Bekleidung ist bekannt, dass sie eine hellgraue Jogginghose, hellgraue Schuhe der Marke „Nike“ und eine schwarze Strickjacke trägt.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz eines Fährtensuchhundes und Ortung des Mobiltelefons der Vermissten blieben bisher erfolglos.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Hinweise nimmt sie in Stralsund unter der Telefonnummer 03831 2890624 , in jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

~

Im Auftrag

Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

~