Vermisster 59-jähriger Deutscher in Ueckermünde

Details anzeigen Vermisster Hubert Wutschke Vermisster Hubert Wutschke

Seit dem 21.01.2023 gegen 16:30 Uhr wird in Ueckermünde der 59-jährige Deutsche Hubert Wutschke vermisst. Herr Wutschke wurde zur genannten Zeit letztmalig auf dem Gelände des Klinikum Ueckermünde gesehen und hat dieses in unbekannter Richtung verlassen. Der Gesucht ist an Demenz erkrankt und orientierungslos. Zur Beschreibung kann gesagt werden, dass er ca. 151 cm groß ist, von schlanker Gestalt ist, kurze graue Haare hat und buschige Augenbrauen. Er trägt vermutlich eine blaue Jacke, eine dunkle Jogginghose und einen hellbraunen Pullover. Er ist zu Fuß unterwegs und fällt durch seine Gangart auf, da er ein Bein nachzieht.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz eine Fährtensuchhundes blieben bisher erfolglos.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Hinweise zum Aufenthalt der Person nimmt die Polizei im Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771 - 820, jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

