Vermisster 57-Jährige in 17213 Malchow

Seit dem 21.01.2023, um 16:15 Uhr, wird der 57-jährige Remo Czora aus 17213 Malchow vermisste. Der Gesuchte verließ am 21.01.2023 gegen 06:00 Uhr die Wohnung des Bruders mit einem roten Damenfahrrad in unbekannter Richtung und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Er hat gesundheitliche Probleme, ist schlecht zu Fuß unterwegs und benötigt ärztliche Hilfe. Zur Beschreibung kann gesagt werden, dass er ca. 185 cm groß ist, von schlanker Gestalt und kurze, lichte graue Haare mit Halbglatze hat. Er zieht das rechte Bein hinterher und schiebt meist sein Fahrrad. Zur Bekleidung ist bekannt, dass er wahrscheinlich einen schwarzen Anorak und eine dunkle Trainingshose trägt. An dem Fahrrad befindet sich vorne oder hinten ein Fahrradkorb.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher ohne Erfolg.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Hinweise nimmt sie im Polizeirevier Röbel unter der Telefonnummer 039931-8480, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

~

Im Auftrag

Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

~